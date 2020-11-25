Депутаты ведут мониторинг ценообразования

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Мониторинг цен на социально значимые группы товаров проходит по всей стране. По поручению президента на своих территориях ценовую ситуацию по основным группам потребительских товаров отслеживают члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. На нарушения реагируют в МАРТ, а также Комитет госконтроля, профсоюзы и местные исполнительные органы власти. На контроле цены не только на определенную группу продовольственных товаров, но и на непродовольственную продукцию - необоснованный рост на нее в канун новогодних праздников недопустим.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "За 10 месяцев статистика говорит, что цены больше всего выросли на непродовольственные товары. Там порядка 7,3 % статистика дает. В то же время продовольственные в пределах 3,5 %. Надо, наверное, нам в целом в комплексе посмотреть на непродовольственные товары. Идут новогодние праздники, чтобы где-то недобросовестные игроки в торговле не воспользовались возросшим покупательским спросом".

На особом контроле в первую очередь цены на мясо, молоко и молочные изделия, макаронные изделия, свежую овощную продукцию.