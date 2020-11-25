ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты ведут мониторинг ценообразования

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мониторинг цен на социально значимые группы товаров проходит по всей стране. По поручению президента на своих территориях ценовую ситуацию по основным группам потребительских товаров отслеживают члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. На нарушения реагируют в МАРТ, а также Комитет госконтроля, профсоюзы и местные исполнительные органы власти. На контроле цены не только на определенную группу продовольственных товаров, но и на непродовольственную продукцию - необоснованный рост на нее в канун новогодних праздников недопустим. 

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "За 10 месяцев статистика говорит, что цены больше всего выросли на непродовольственные товары. Там порядка 7,3 % статистика дает. В то же время продовольственные в пределах 3,5 %. Надо, наверное, нам в целом в комплексе посмотреть на непродовольственные товары. Идут новогодние праздники, чтобы где-то недобросовестные игроки в торговле не воспользовались возросшим покупательским спросом".

На особом контроле в первую очередь цены на мясо, молоко и молочные изделия, макаронные изделия, свежую овощную продукцию. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мониторинг цен на социально значимые группы товаров проходит по всей стране. По поручению президента на своих территориях ценовую ситуацию по основным группам...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завтра в Минске с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика