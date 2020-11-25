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Во Дворце Республики госнаграды вручены лучшим в профессии
25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники сельского хозяйства и реального сектора экономики, артисты и библиотекари. Каждый профессионал на своем месте вносит вклад в общее дело - развитие Беларуси. И эти достижения - ориентир для молодежи, отметил премьер Роман Головченко, вручая награды по поручению президента. Ведь этот год проверил на прочность многие отрасли, и некоторые из них сработали стабильно. Например, сельское хозяйство - обеспечивает внутренний рынок продуктами и продажи на экспорт растут.
Всего в списке награжденных было около четырех десятков человек. Они заложили трудовые и культурные традиции Беларуси и отмечены в год 30-летия со дня принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.
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Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники...
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