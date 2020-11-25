ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Дворце Республики госнаграды вручены лучшим в профессии

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники сельского хозяйства и реального сектора экономики, артисты и библиотекари. Каждый профессионал на своем месте вносит вклад в общее дело - развитие Беларуси. И эти достижения - ориентир для молодежи, отметил премьер Роман Головченко, вручая награды по поручению президента. Ведь этот год проверил на прочность многие отрасли, и некоторые из них сработали стабильно. Например, сельское хозяйство - обеспечивает внутренний рынок продуктами и продажи на экспорт растут.

Всего в списке награжденных было около четырех десятков человек. Они заложили трудовые и культурные традиции Беларуси и отмечены в год 30-летия со дня принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники...
 
Новости дня
Новости общества
 
XIV съезд Белорусского союза журналистов прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика