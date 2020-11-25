XIV съезд Белорусского союза журналистов прошел в Минске

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В Минске сегодня прошел съезд Союза журналистов. Президент Александр Лукашенко направил приветствие его делегатам и участникам, а также призвал найти адекватный ответ агрессивному деструктивному воздействию новых медиа на сознание белорусов: "Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики, превращает информационное медиапространство в поле боя, геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь. Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками - такими, как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность".

Вопросы этики цифровизации СМИ

К слову, сегодня белорусские журналисты технически и этически готовы противостоять лавине фейков. На съезде также рассмотрели вопросы этики цифровизации СМИ. Кроме того общественная структура должна сделать упор на помощь региональным медиа, уделять больше внимания молодым журналистам и блогерам.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "Беларусь и журналистское сообщество не начинали эту эпоху постправды и фейк-ньюс. Нас по сути погрузили в эту эпоху, причем в таком реактивном режиме. Антифейк становится отдельным жанром журналистики, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фолловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты, технически, этически, морально готовы к тому, чтобы противостоять этой лавине фейков".

Сейчас в рядах Белорусского союза журналистов 1977 человек. Только за последние пять лет к общественному объединению присоединились почти 500 журналистов. Еще 15 новых членских билетов вручили сегодня.