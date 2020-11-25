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XIV съезд Белорусского союза журналистов прошел в Минске
25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске сегодня прошел съезд Союза журналистов. Президент
Вопросы этики цифровизации СМИ
К слову, сегодня белорусские журналисты технически и этически готовы противостоять лавине фейков. На съезде также рассмотрели вопросы этики цифровизации СМИ. Кроме того общественная структура должна сделать упор на помощь региональным медиа, уделять больше внимания молодым журналистам и блогерам.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "Беларусь и журналистское сообщество не начинали эту эпоху постправды и фейк-ньюс. Нас по сути погрузили в эту эпоху, причем в таком реактивном режиме. Антифейк становится отдельным жанром журналистики, который, кстати, очень популярен у наших читателей, подписчиков, зрителей, фолловеров, радиослушателей. Поэтому, на мой взгляд, наши коллеги, белорусские журналисты, технически, этически, морально готовы к тому, чтобы противостоять этой лавине фейков".
Сейчас в рядах Белорусского союза журналистов 1977 человек. Только за последние пять лет к общественному объединению присоединились почти 500 журналистов. Еще 15 новых членских билетов вручили сегодня.
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