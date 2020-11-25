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Президент направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске проходит Съезд союза журналистов. Президент Александр Лукашенко направил приветствие его делегатам и участникам, а также призвал найти адекватный ответ агрессивному деструктивному воздействию новых медиа на сознание белорусов:

"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики, превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь, инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими, как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность".

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит Съезд союза журналистов. Президент Александр Лукашенко направил приветствие его делегатам и участникам, а также призвал найти...
 
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