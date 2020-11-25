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Сенаторы Совета Республики в работе с гражданами делают акцент на результативности в решении вопросов

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сенаторы Совета Республики в работе с гражданами делают акцент на результативности в решении всех поступающих вопросов. Об этом сегодня рассказал журналистам Сергей Рачков. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности сегодня провел личный прием. Одна из рассматриваемых тем Белорусская АЭС, безопасность в ее эксплуатации и планы по окупаемости масштабного проекта. И это очередное подтверждение тому, что парламентарии готовы работать с любыми обращениями, даже теми, что напрямую не касаются специфики профильных комиссий.

 
 
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Сенаторы Совета Республики в работе с гражданами делают акцент на результативности в решении всех поступающих вопросов. Об этом сегодня рассказал журналистам...
 
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