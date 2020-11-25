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Новое здание Октябрьского РОВД открылось в Витебске
25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Здесь разместились кабинеты, оборудованные современной техникой, актовый зал. Часть площадей занял спортивный комплекс, где смогут тренироваться не только сотрудники Октябрьского РОВД, но и коллеги из городских подразделений.
Отметим, сотрудники Октябрьского РОВД Витебска обслуживают один из самых крупных районов города с населением более 130 тысяч человек. В новом здании также находится Управление по гражданству и миграции Октябрьского района.
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Здесь разместились кабинеты, оборудованные современной техникой, актовый зал. Часть площадей занял спортивный комплекс, где смогут тренироваться не только...
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