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ГАИ напоминает о переходе на зимнюю резину

25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси только готовятся к наступлению зимы. С сегодняшнего дня по всей республике инспекторы ГАИ будут следить за тем, как водители переходят на зимнюю резину. Напомним, с 1 декабря по 1 марта передвижение на летних шинах запрещено по правилам.

Поэтому сотрудники автоинспекции в эти дни будут беседовать с автолюбителями на тему безопасной езды в плохую погоду, а также дадут советы по правильному выбору шин.

ГАИ напомнит автолюбителям и о том, что на зимней резине остаток протектора должен быть не менее 4 миллиметров.

 
 
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В Беларуси только готовятся к наступлению зимы. С сегодняшнего дня по всей республике инспекторы ГАИ будут следить за тем, как водители переходят на зимнюю резину....
 
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