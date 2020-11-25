ГАИ напоминает о переходе на зимнюю резину

Источник материала: БT

В Беларуси только готовятся к наступлению зимы. С сегодняшнего дня по всей республике инспекторы ГАИ будут следить за тем, как водители переходят на зимнюю резину. Напомним, с 1 декабря по 1 марта передвижение на летних шинах запрещено по правилам.

Поэтому сотрудники автоинспекции в эти дни будут беседовать с автолюбителями на тему безопасной езды в плохую погоду, а также дадут советы по правильному выбору шин.

ГАИ напомнит автолюбителям и о том, что на зимней резине остаток протектора должен быть не менее 4 миллиметров.