|
ГАИ напоминает о переходе на зимнюю резину
25.11.2020 18:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси только готовятся к наступлению зимы. С сегодняшнего дня по всей республике инспекторы ГАИ будут следить за тем, как водители переходят на зимнюю резину. Напомним, с 1 декабря по 1 марта передвижение на летних шинах запрещено по правилам.
Поэтому сотрудники автоинспекции в эти дни будут беседовать с автолюбителями на тему безопасной езды в плохую погоду, а также дадут советы по правильному выбору шин.
ГАИ напомнит автолюбителям и о том, что на зимней резине остаток протектора должен быть не менее 4 миллиметров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси только готовятся к наступлению зимы. С сегодняшнего дня по всей республике инспекторы ГАИ будут следить за тем, как водители переходят на зимнюю резину....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)