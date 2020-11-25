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Депутаты Мингорсовета требуют прекратить насилие

25.11.2020 18:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обращения на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова отправили два белорусских депутата.

Ольга Тесакова написала и отправила обращение на имя председателя Мингорсовета, где просит признать недействительным решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий», передает TUT.BY.

Напомним, документ утверждает список территорий, на которых планируется «наводить образцовый порядок». Решение было принято после убийства Романа Бондаренко во дворе Перемен, где был установлен мурал с фотографией погибшего, цветами и лампадками.

Ольга Тесакова – депутат по Дзержинскому округу и самый молодой депутат. После выборов она осудила насилие и заявила, что складывает полномочия, однако дело затянулось.

По словам Тесаковой, «в связи с грубым нарушением регламента Совета и поспешностью принятия проекта решения возникают определенные сомнения в качестве подготовки данного комплекса мероприятий и их соответствия действующему законодательству, так как отдельные пункты являются прямым нарушением прав и свобод граждан».

В обращении Ольга пишет, что 18 ноября прошла внеочередная сессия Мигнорсовета, на которой было принято решение об утверждении этих мероприятий. Однако уточненную повестку прислали 17 ноября, а на сессии депутатам выдали эту же повестку в видоизмененной виде, где был внесен на рассмотрение дополнительный проект. Он нигде не фигурировал и не рассматривался ранее на заседании профильной комиссии.

Согласно регламенту Совета, проекты решений должны быть согласованы профильными комиссиями и присланы депутатам минимум за 5 дней до сессии.

«На основании вышеизложенного признать недействительным решение Мингорсовета от 18.11.2020 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» в связи с неправомочностью его принятия», - пишет в обращении Ольга Тесакова.

Ольга Тесакова объединила свои усилия с другим депутатом – Павлом Бочарниковым. Он также отправил обращение на имя председателя Мингорсовета.

В своем обращении Бочарников просит включить на рассмотрение ближайшей сессии следующие пункты:

  • Потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции;
  • Дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 9 августа, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий;
  • Создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления;
  • Дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП. Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел;
  • Отменить решение Мингорсовета от 18.11.2020 года «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий»;
  • Предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.

«Рассмотрение обращения провести гласно и открыто. О дате рассмотрения прошу уведомить письменно», - пишет депутат.

Напомним, на совещании по внешней политике 17 ноября Александр Лукашенко высказался пр одвор Перемен.  «И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», -  заявил он.

Справка. Согласно белорусскому законодательству, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан.

Закон Республики Беларусь. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Глава I. Статья 8. Досрочное прекращение полномочий депутата Палаты представителей, члена Совета Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Обращения на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова отправили два белорусских депутата.
 
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