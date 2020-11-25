Депутаты Мингорсовета требуют прекратить насилие

Обращения на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова отправили два белорусских депутата.

Ольга Тесакова написала и отправила обращение на имя председателя Мингорсовета, где просит признать недействительным решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий», передает TUT.BY.

Напомним, документ утверждает список территорий, на которых планируется «наводить образцовый порядок» . Решение было принято после убийства Романа Бондаренко во дворе Перемен, где был установлен мурал с фотографией погибшего, цветами и лампадками.

Ольга Тесакова – депутат по Дзержинскому округу и самый молодой депутат. После выборов она осудила насилие и заявила, что складывает полномочия, однако дело затянулось.

По словам Тесаковой, «в связи с грубым нарушением регламента Совета и поспешностью принятия проекта решения возникают определенные сомнения в качестве подготовки данного комплекса мероприятий и их соответствия действующему законодательству, так как отдельные пункты являются прямым нарушением прав и свобод граждан».

В обращении Ольга пишет, что 18 ноября прошла внеочередная сессия Мигнорсовета, на которой было принято решение об утверждении этих мероприятий. Однако уточненную повестку прислали 17 ноября, а на сессии депутатам выдали эту же повестку в видоизмененной виде, где был внесен на рассмотрение дополнительный проект. Он нигде не фигурировал и не рассматривался ранее на заседании профильной комиссии.

Согласно регламенту Совета, проекты решений должны быть согласованы профильными комиссиями и присланы депутатам минимум за 5 дней до сессии.

«На основании вышеизложенного признать недействительным решение Мингорсовета от 18.11.2020 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» в связи с неправомочностью его принятия», - пишет в обращении Ольга Тесакова.

Ольга Тесакова объединила свои усилия с другим депутатом – Павлом Бочарниковым. Он также отправил обращение на имя председателя Мингорсовета.

В своем обращении Бочарников просит включить на рассмотрение ближайшей сессии следующие пункты:

Потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции;

Дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 9 августа, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий;

Создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления;

Дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП. Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел;

Отменить решение Мингорсовета от 18.11.2020 года «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий»;

Предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.

«Рассмотрение обращения провести гласно и открыто. О дате рассмотрения прошу уведомить письменно», - пишет депутат.

Напомним, на совещании по внешней политике 17 ноября Александр Лукашенко высказался пр одвор Перемен. «И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», - заявил он.

Справка. Согласно белорусскому законодательству, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан.