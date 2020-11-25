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Депутаты Мингорсовета требуют прекратить насилие
25.11.2020 18:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Обращения на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова отправили два белорусских депутата.
Ольга Тесакова написала и отправила обращение на имя председателя Мингорсовета, где просит признать недействительным решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий»,
Напомним, документ утверждает список территорий, на которых планируется
Ольга Тесакова – депутат по Дзержинскому округу и самый молодой депутат. После выборов она осудила насилие и заявила, что складывает полномочия, однако дело затянулось.
По словам Тесаковой, «в связи с грубым нарушением регламента Совета и поспешностью принятия проекта решения возникают определенные сомнения в качестве подготовки данного комплекса мероприятий и их соответствия действующему законодательству, так как отдельные пункты являются прямым нарушением прав и свобод граждан».
В обращении Ольга пишет, что 18 ноября прошла внеочередная сессия Мигнорсовета, на которой было принято решение об утверждении этих мероприятий. Однако уточненную повестку прислали 17 ноября, а на сессии депутатам выдали эту же повестку в видоизмененной виде, где был внесен на рассмотрение дополнительный проект. Он нигде не фигурировал и не рассматривался ранее на заседании профильной комиссии.
Согласно регламенту Совета, проекты решений должны быть согласованы профильными комиссиями и присланы депутатам минимум за 5 дней до сессии.
«На основании вышеизложенного признать недействительным решение Мингорсовета от 18.11.2020 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» в связи с неправомочностью его принятия», - пишет в обращении Ольга Тесакова.
Ольга Тесакова объединила свои усилия с другим депутатом – Павлом Бочарниковым. Он также отправил обращение на имя председателя Мингорсовета.
В своем обращении Бочарников просит включить на рассмотрение ближайшей сессии следующие пункты:
«Рассмотрение обращения провести гласно и открыто. О дате рассмотрения прошу уведомить письменно», - пишет депутат.
Напомним, на совещании по внешней политике 17 ноября Александр Лукашенко высказался пр одвор Перемен. «И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», - заявил он.
Справка. Согласно белорусскому законодательству, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан.
Закон Республики Беларусь. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
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Обращения на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова отправили два белорусских депутата.
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