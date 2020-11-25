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Военному пенсионеру за убийство рабочего «Беларуськалия» дали 10 лет лишения свободы

25.11.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 ноября вынесен приговор по делу об убийстве 50-летнего рабочего «Беларуськалия». Военный пенсионер Леонид Штайда, который работал сторожем в КГБ, нанес смертельный удар садовыми ножницами в шею Геннадию Киселю. Мужчины до роковой встречи были знакомы только онлайн, в «Одноклассниках» они спорили о политике, Штайда поддерживал действующую власть, у Киселя было другое мнение. Суд приговорил 67-летнего пенсионера к 10 годам колонии. Гособвинитель запрашивал для него 7,5 лет лишения свободы. Также Штайда должен заплатить семье Геннадия более 153 тысяч рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

12 августа в Солигорске, прямо у здания КГБ, произошло убийство. Военный пенсионер Леонид Штайда, по версии следствия, нанес удар садовыми ножницами в шею рабочему «Беларуськалия» Геннадию Киселю. Потерпевшего пытались спасти и нападавший, и прохожие, и медики, но вскоре он скончался в реанимации. По данным видеонаблюдения, конфликт продолжался чуть больше минуты. Действия Штайды квалифицировали как убийство, хотя у него самого была другая версия произошедшего. Он пояснял, что в тот вечер собирался на тренировку по волейболу. По дороге решил заскочить на работу, чтобы отдать коллеге, другому сторожу, садовые ножницы, которые на время забрал, чтобы подстричь кусты у себя на даче. Штайда считает, что Кисель намеренно к нему приехал, в суде он упомянул, что в городе уже вовсю действовали «змагары».

Военного пенсионера обвиняют в убийстве рабочего «Беларуськалия». Не сошлись политическими взглядами 

По версии обвиняемого, Геннадий Кисель напал на него, а Штайда пытался защитить себя, в руке оказались те самые ножницы, размером около 50 см, которыми он и попал в шею неприятелю. Но сразу несколько моментов, зафиксированных на экспертизах, говорят не в пользу версии обвиняемого, что он оборонялся: и следы крови, найденные на велосипеде, и характер раны, и то, как ножницы вошли в шею, и следственный эксперимент. В суде Леонид заявил, что считал Киселя «не врагом, а заблудившимся».

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причина смерти Геннадия Киселя — сквозная колото-резаная рана. Примерно в 18.30 Геннадий увидел Леонида, а уже в 19.20 в больнице была зафиксирована смерть. Медицинское освидетельствование показало, что в крови умершего было 0,66 промилле алкоголя, нападавший был трезвым. На телефоне Штайды нашли сообщения Киселю, но в суде их оглашать не стали — тайна личной переписки. Хотя комментарии эти до сих пор можно почитать под популярными пабликами Солигорска, и слово «тупой» там самое безобидное.

 
 
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Также Леонид Штайда должен заплатить потерпевшей семье более 153 тысяч рублей.
 
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