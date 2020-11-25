«Я патриот». В Могилеве предприниматель взял фоном для рекламы ритуальных услуг госфлаг и герб

Источник материала: Tut.by

Могилевчане нашли в своих почтовых ящиках рекламу ритуальных услуг, где подложкой для рекламного текста на листовке были выбраны государственный флаг и герб. Мы спросили у владельца фирмы о таком маркетинговом ходе.



Фото читателя TUT.BY

Читатели прислали фото листовок в редакцию TUT.BY, выразив недоумение по поводу выбора подложки для рекламного текста.

По указанному на листовке телефону ответил мужчина, который представился Вячеславом и сказал, что он директор частной организации по оказанию ритуальных услуг «Городская ритуальная служба» в Могилеве. Владелец фирмы объяснил свой выбор фона для рекламных листовок чувством патриотизма.

— Я патриот. Ничего плохого в этом я не вижу. Я ни в коем случае не хотел обидеть чьи-то чувства, — пояснил Вячеслав.



Фото: читатель TUT.BY

В разговоре с журналистом TUT.BY Вячеслав несколько раз заметил, что не понимает, почему у кого-то вообще возникли вопросы по поводу использования госфлага для рекламы. Однако сказал, что фон в листовках поменяет.