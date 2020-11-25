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Пенсионерка рассказала судье про Конституцию и беспристрастный суд. И получила «по 23.34» минимум
25.11.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска вынес предупреждение 64-летней пенсионерке Тамаре Ильиной, которая 13 ноября пришла
Тамару Ильину обвинили в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП. В милицейском рапорте говорилось, что 13 ноября она находилась возле памятника воинам-интернационалистам «Боль» в группе людей, которые «зажигали свечи и лампады, скандировали лозунги, демонстрировали жесты (вероятно, имеется в виду знак „виктория“. — Прим. TUT.BY), негативно высказывались о работе сотрудников милиции».
По мнению милиции, это было «несанкционированное пикетирование» в память об умершем Романе Бондаренко, «организованное через глобальную сеть Интернет».
Тамара Ильина не согласилась с протоколом. Заявила, что оказалась возле памятника «Боль» случайно, а не через объявление в интернете:
— Хотите верьте, хотите нет, но я шла в торговый центр «Грин». По пути увидела возле памятника людей, решила, что это какое-то мероприятие у афганцев. Подошла, смотрю, возле мемориала стоит портрет Романа Бондаренко. Тогда поняла, что это акция в его память. Я осталась, так как ни один человек не может быть безразличным к тому, что произошло с этим молодым парнем.
Судья Вероника Борисова уточнила у Тамары Ильиной, скандировал ли кто-то лозунги, демонстрировал ли какие-то жесты, критиковал ли работу милиции.
— При мне никто никаких лозунгов не выкрикивал, жестов не показывал. Люди молчали, некоторые плакали, что-то негативное о работе милиции никто не высказывал. Одна девушка стеснялась поставить свечу, тогда я взяла у нее эту свечу и поставила к памятнику. Кто-то из людей возмутился, что Роман Бондаренко погиб из-за ленточек, которые висели у него во дворе. Я сказала, что в бело-красно-белых ленточках нет ничего плохого, белый и красный — это традиционные белорусские цвета. Минут через 15 я ушла. Не считаю, что возле памятника проходил митинг.
Тамара Ильина заявила суду, что ее волнует ситуация в стране:
— Я не понимаю того, что у нас сейчас в Беларуси происходит. Но для меня важно, как будут жить мои дети. А еще важно, чтобы наша страна была независимой. Страшнее всего, если наша маленькая страдальческая республика исчезнет.
Пенсионерка обратила внимание судьи на то, что знает Конституцию.
— Законы для меня важнее того, что у меня в тарелке. Статья 60 Конституции Беларуси гарантирует каждому «защиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом». Я верю нашему суду. Пока верю. Не знаю, буду ли верить ему, когда буду выходить из этого зала.
Вероника Борисова признала Тамару Ильину виновной в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий, но вынесла ей предупреждение.
На прошлой неделе, 20 ноября, еще один житель Витебска — бывший актер-коласовец Максим Коржицкий —
Коржицкий заявил, что акция памяти возле памятника не являлась пикетом.
— Я просто зажег свечу, чтобы почтить память человека, которого убили. Этот случай очень сильно меня тронул.
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По мнению милиции, это было «несанкционированное пикетирование» в память об умершем Романе Бондаренко, «организованное через глобальную сеть Интернет».
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