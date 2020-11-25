ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда мам попала в книгу рекордов Гиннеса с необычным достижением

25.11.2020 18:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Пятеро женщин объединились, чтобы поставить необычный мировой рекорд - они стали первой эстафетной командой, которая прошла по кубикам Lego.

Автор идеи такого рекорда пояснила - в какой-то момент она поняла, что сама того не замечая годами тренировалась для того, чтобы однажды его установить. И пояснила - мамы слишком часто наступают на детальки конструктора, разбросанные детьми.

© Sputnik
Россиянка установила мировой рекорд по скалолазанию – видео

Оказалось, что установить рекорд не так просто. Мамам пришлось восемь месяцев заниматься планированием. Причем во время эстафеты два медработника следили за тем, чтобы участницы не повредили ноги. Пришлось построить и специальный "трек" для необычной эстафеты.

Официальная эстафета прошла в октябре во Флориде, на один круг участницам потребовалось 12 секунд. Всего каждый член команды провел на треке примерно 12 минут - на каждую маму пришлось минимум 20 кругов. Для установления рекорда команде нужно было накрутить 328 кругов - а это больше трех километров.

А потом членам семьи рекордсменок пришлось нести к их ногам лед.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины решили, что они так часто наступали на разбросанные по полу детали конструктора, что уже могут поучаствовать в эстафете.
 
Новости дня
Новости общества
 
Военному пенсионеру за убийство рабочего «Беларуськалия» дали 10 лет лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика