Команда мам попала в книгу рекордов Гиннеса с необычным достижением

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Пятеро женщин объединились, чтобы поставить необычный мировой рекорд - они стали первой эстафетной командой, которая прошла по кубикам Lego.

Автор идеи такого рекорда пояснила - в какой-то момент она поняла, что сама того не замечая годами тренировалась для того, чтобы однажды его установить. И пояснила - мамы слишком часто наступают на детальки конструктора, разбросанные детьми.

Оказалось, что установить рекорд не так просто. Мамам пришлось восемь месяцев заниматься планированием. Причем во время эстафеты два медработника следили за тем, чтобы участницы не повредили ноги. Пришлось построить и специальный "трек" для необычной эстафеты.

Официальная эстафета прошла в октябре во Флориде, на один круг участницам потребовалось 12 секунд. Всего каждый член команды провел на треке примерно 12 минут - на каждую маму пришлось минимум 20 кругов. Для установления рекорда команде нужно было накрутить 328 кругов - а это больше трех километров.

А потом членам семьи рекордсменок пришлось нести к их ногам лед.

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