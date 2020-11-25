ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг

25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Помощь пожилым и одиноким людям. Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг. Прежде всего социальные работники посещают подопечных на дому - приносят лекарства и продукты с соблюдением санитарных требований. В сезон заготовки овощей и фруктов собрать продуктовые наборы территориальным центрам помогают и фермерские хозяйства.

Оксана Гладких, заведующая отделением территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района г. Минска: "В территориальном центре функционирует отделение социальной помощи на дому, в котором состоит на обслуживании 535 человек. Из них одиноких 175 человек. Из них 115 - инвалиды І и ІІ групп, одиноко проживающих граждан 352 человека, 8 проживают в семьях. Бесплатно обслуживаются 24 человека, на условиях с частичной оплатой 107 человек, 404 на условиях полной оплаты".

Паулина Захаревич, социальный работник: "Я работаю социальным работником уже 15 лет. Всегда стараюсь быть на работе, быть пунктуальной и добросовестной. Анатолия Юлиановича я обслуживаю два раза в неделю. Но мы всегда на связи по мобильному телефону".

В центре соцобслуживания населения Первомайского района Минска задействовано почти 400 сотрудников, которые помогают пожилым в приготовлении еды, походах в магазин, уборке помещений, оплате коммунальных услуг.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь пожилым и одиноким людям. Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг. Прежде всего социальные работники посещают...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ советует перейти на зимние шины и пройти курсы контраварийной подготовки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика