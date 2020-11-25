Источник материала: БT

Помощь пожилым и одиноким людям. Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг. Прежде всего социальные работники посещают подопечных на дому - приносят лекарства и продукты с соблюдением санитарных требований. В сезон заготовки овощей и фруктов собрать продуктовые наборы территориальным центрам помогают и фермерские хозяйства.

Оксана Гладких, заведующая отделением территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района г. Минска: "В территориальном центре функционирует отделение социальной помощи на дому, в котором состоит на обслуживании 535 человек. Из них одиноких 175 человек. Из них 115 - инвалиды І и ІІ групп, одиноко проживающих граждан 352 человека, 8 проживают в семьях. Бесплатно обслуживаются 24 человека, на условиях с частичной оплатой 107 человек, 404 на условиях полной оплаты".

Паулина Захаревич, социальный работник: "Я работаю социальным работником уже 15 лет. Всегда стараюсь быть на работе, быть пунктуальной и добросовестной. Анатолия Юлиановича я обслуживаю два раза в неделю. Но мы всегда на связи по мобильному телефону".

В центре соцобслуживания населения Первомайского района Минска задействовано почти 400 сотрудников, которые помогают пожилым в приготовлении еды, походах в магазин, уборке помещений, оплате коммунальных услуг.