ГАИ советует перейти на зимние шины и пройти курсы контраварийной подготовки

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Опасность зимней дороги успели оценить автовладельцы еще даже до наступления календарной зимы. Число аварий в сложных дорожных условиях возрастает. Госавтоинспекция советует как можно скорее перейти на зимние шины, а для собственной безопасности пройти курсы контраварийной подготовки. Профессиональные инструкторы помогают лучше почувствовать личный транспорт и приобрести уверенность на дороге.

Илья Цветков повысил водительские навыки.

Ежедневный привычный маршрут дом - работа - дом для большинства минских автолюбителей в эти дни стал настоящим испытанием. Резкое изменение погоды - причина большого числа аварий. Только за прошедшие выходные в столице произошло более 100 ДТП. Скользкое покрытие внезапно застало тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю.

Вероника Зеленевская, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "ГАИ напоминает, что с 1 декабря по 1 марта транспортные средства могут передвигаться только на зимних шинах. Советуем запастись резиной заранее, чтобы избежать опасности на дороге".



За сменой зимних шин ГАИ следит особенно внимательно. Так, сегодня инспекторы специального подразделения "Стрела" поощряли тех, кто заранее позаботился о безопасности и уже заехал на шиномонтаж. Таким добросовестным водителям вручали подарки.

Кроме того, дорожная милиция напоминает и о других опасных случаях во время движения по зимней дороге. Правило номер один - соблюдение скоростного режима и максимально плавное маневрирование.

Ольга Аминова, старший инспектор по агитации и пропаганде спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси: "Особое внимание надо проявлять при движении на мостах, открытых участках дорог. Именно там чаще всего образуется наледь. В городе это те места, где автомобили чаще всего тормозят - пешеходные переходы, лежачие полицейские".





Контраварийная подготовка: минчан учат правильно водить авто

В общей сложности на дороге, особенно на таком покрытии как сейчас, в сложную ситуацию может попасть каждый. Особенно если не хватает опыта. И чтобы избежать проблем, лучше заранее перед холодным сезоном обратиться к профессионалам по контраварийной подготовке водителей.

Здесь учат правильно реагировать в экстремальных условиях на большой скорости. Инструкторы показывают, как управлять авто, когда все электронные системы отключены, и водитель может надеяться только на себя.

Андрей Погоцкий, старший инструктор школы контраварийного вождения: "Причины заноса – это, конечно, в первую очередь разное сцепление колес с дорогой. Либо наедет на что-то одним колесом, либо пересечет разметку. Тут уже надо работать головой и руками, выворачивать колеса в сторону движения. Если говорим о заднем приводе, тогда наоборот в сторону заноса и работать с газом".



Курс подготовки состоит из теоретических занятий и практики, длится он две недели. На автодром можно и нужно приезжать на своем авто. Ведь главная цель - научить чувствовать личный транспорт и оценивать его возможности.