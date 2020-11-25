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ГАИ советует перейти на зимние шины и пройти курсы контраварийной подготовки
25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Опасность зимней дороги успели оценить автовладельцы еще даже до наступления календарной зимы. Число аварий в сложных дорожных условиях возрастает. Госавтоинспекция советует как можно скорее перейти на зимние шины, а для собственной безопасности пройти курсы контраварийной подготовки. Профессиональные инструкторы помогают лучше почувствовать личный транспорт и приобрести уверенность на дороге.
Илья Цветков повысил водительские навыки.
Ежедневный привычный маршрут дом - работа - дом для большинства минских автолюбителей в эти дни стал настоящим испытанием. Резкое изменение погоды - причина большого числа аварий. Только за прошедшие выходные в столице произошло более 100 ДТП. Скользкое покрытие внезапно застало тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю.
Вероника Зеленевская, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "ГАИ напоминает, что с 1 декабря по 1 марта транспортные средства могут передвигаться только на зимних шинах. Советуем запастись резиной заранее, чтобы избежать опасности на дороге".
Кроме того, дорожная милиция напоминает и о других опасных случаях во время движения по зимней дороге. Правило номер один - соблюдение скоростного режима и максимально плавное маневрирование.
Ольга Аминова, старший инспектор по агитации и пропаганде спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси: "Особое внимание надо проявлять при движении на мостах, открытых участках дорог. Именно там чаще всего образуется наледь. В городе это те места, где автомобили чаще всего тормозят - пешеходные переходы, лежачие полицейские".
Контраварийная подготовка: минчан учат правильно водить авто
В общей сложности на дороге, особенно на таком покрытии как сейчас, в сложную ситуацию может попасть каждый. Особенно если не хватает опыта. И чтобы избежать проблем, лучше заранее перед холодным сезоном обратиться к профессионалам по контраварийной подготовке водителей.
Здесь учат правильно реагировать в экстремальных условиях на большой скорости. Инструкторы показывают, как управлять авто, когда все электронные системы отключены, и водитель может надеяться только на себя.
Андрей Погоцкий, старший инструктор школы контраварийного вождения: "Причины заноса – это, конечно, в первую очередь разное сцепление колес с дорогой. Либо наедет на что-то одним колесом, либо пересечет разметку. Тут уже надо работать головой и руками, выворачивать колеса в сторону движения. Если говорим о заднем приводе, тогда наоборот в сторону заноса и работать с газом".
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Опасность зимней дороги успели оценить автовладельцы еще даже до наступления календарной зимы. Число аварий в сложных дорожных условиях возрастает....
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