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Медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками
25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками.
Пациенты обращаются к нашим специалистам из России, Украины, Великобритании. Выращивают стволовые клетки в республиканском центре крови – это одно из четырех базовых учреждений в стране, которое специализируется на данной технологии. Клетки получают из костного мозга или пуповины и применяются при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, заболеваний опорно-двигательной системы, а также при трансплантации органов и тканей.
С клеточными технологиями в Беларуси работают уже более десяти лет. И около тысячи пациентов получили лечение таким способом.
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РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками. Пациенты обращаются к нашим специалистам из...
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