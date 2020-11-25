ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками

25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками.

Пациенты обращаются к нашим специалистам из России, Украины, Великобритании. Выращивают стволовые клетки в республиканском центре крови – это одно из четырех базовых учреждений в стране, которое специализируется на данной технологии. Клетки получают из костного мозга или пуповины и применяются при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, заболеваний опорно-двигательной системы, а также при трансплантации органов и тканей.


Михаил Потапнев, завотделом РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "При хронических заболеваниях он проявляется так, что пациенту нужно меньше лекарств, снижается болевой синдром, снижается потребность в применении лекарств, те, которые применяются для базовой терапии и в некоторых случаях даже происходит обратная реверсия заболевания".

С клеточными технологиями в Беларуси работают уже более десяти лет. И около тысячи пациентов получили лечение таким способом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками. Пациенты обращаются к нашим специалистам из...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске судят студента: он оставил надписи на стенде дома, где живет командир столичного ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика