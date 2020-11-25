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РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками.

Пациенты обращаются к нашим специалистам из России, Украины, Великобритании. Выращивают стволовые клетки в республиканском центре крови – это одно из четырех базовых учреждений в стране, которое специализируется на данной технологии. Клетки получают из костного мозга или пуповины и применяются при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, заболеваний опорно-двигательной системы, а также при трансплантации органов и тканей.



Михаил Потапнев, завотделом РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "При хронических заболеваниях он проявляется так, что пациенту нужно меньше лекарств, снижается болевой синдром, снижается потребность в применении лекарств, те, которые применяются для базовой терапии и в некоторых случаях даже происходит обратная реверсия заболевания".

С клеточными технологиями в Беларуси работают уже более десяти лет. И около тысячи пациентов получили лечение таким способом.