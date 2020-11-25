|
Завтра в Минске с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой
25.11.2020 19:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Администрация Президента продолжает работу с обращениями граждан. Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы граждан, оперативно разобраться в ситуации и в минимальные сроки разрешить ее.
Так, завтра с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой. Прием будет проходить в Минске по предварительной записи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Президента продолжает работу с обращениями граждан. Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы граждан, оперативно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)