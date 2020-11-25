Завтра в Минске с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой

Источник материала: БT

Администрация Президента продолжает работу с обращениями граждан. Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы граждан, оперативно разобраться в ситуации и в минимальные сроки разрешить ее.

Так, завтра с белорусами встретится заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой. Прием будет проходить в Минске по предварительной записи.