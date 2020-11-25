Неизвестные в штатском зашли в квартиру, открыв дверь ключом: пропавшему накануне журналисту дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

Журналист Игорь Ильяш получил 15 суток административного ареста за участие в акции 26 октября. Хотя сам журналист заявил, что в указанный день и время находился совсем в другом месте, судья Виктория Шабуня посчитала его вину доказанной, сообщает «Белсат» .



Фото: «Белсат»

Журналист телеканала «Белсат» получил 15 суток административного ареста за акцию 26 октября — в этот день в центре Минска проходил марш студентов и пенсионеров. По словам журналиста, в акции он не участвовал и по работе находился совсем в другом месте.

На суде Игорь также рассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены Екатерины Андреевой. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря.

Забрали и самого журналиста, как было заявлено — для дачи показаний по делу жены. Однако в Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении.

На суде адвокат заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд принял решение наказать Ильяша сутками ареста.

Напомним, Игорь Ильяш пропал накануне вечером. Лишь поздно вечером близким удалось разыскать его в ИВС на Окрестина. Жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева — фигурант уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года.

Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.