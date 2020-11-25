Гордость страны, надежная опора и ориентир для молодежи. Госнаграды по поручению президента вручены лучшим представителям разных профессий

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Они лучшие в своей профессии. Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники сельского хозяйства и реального сектора экономики, артисты, библиотекари. Каждый профессионал вносит вклад в общее дело - развитие Беларуси. И эти достижения - ориентир для молодежи, отметил премьер-министр Роман Головченко, вручая награды по поручению президента. Ведь этот год проверил на прочность многие отрасли и некоторые из них сработали стабильно. Например, сельское хозяйство обеспечивает внутренний рынок продуктами и продажи на экспорт растут.



Михаил Козека, директор Березовского комбикормового завода: "Я благодарен своему коллективу за то, что мы работаем дружно, слаженно. В такое сложное время, как сейчас, у нас на предприятии порядок. И люди понимают, что надо работать, что надо зарабатывать, надо кормить семью, детей учить, чтобы наше государство развивалось. И мы надеемся на все хорошее, что в нашей стране будет мир, порядок и спокойствие. И за любимую Беларусь".

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Эта награда очень важна, это высокая оценка моей деятельности. Но вместе с тем это не только большая честь, но и большая ответственность. В современной ситуации очень важно сохранять историко-культурное наследие, историческую память. Помнить о тех событиях, которые происходили в нашей истории. И только сохранение исторической объективной памяти способно предостеречь нас от тех ошибок, которые уже были в нашей истории. Опыт истории надо изучать и надо использовать. И в этой связи, безусловно, нужно делать все возможное для этого".

Лидия Мальцева, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского: "Я переполнена гордостью за то, что получила такую высокую оценку своего труда. И эта медаль будет реликвией в мой семье, она будет передаваться из поколения в поколение. Я человек поколения нашего президента и я совершенно неравнодушна к тому, что происходит в нашей стране. Опомнитесь, будьте благодарны людям, которые столько сделали для того, чтобы наша страна была такой цветущей, прекрасной, мирной".

Награды сегодня получили около четырех десятков человек. Они заложили трудовые и культурные традиции Беларуси и отмечены в год 30-летия со дня принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.