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ООН: За время пандемии выросло число случаев насилия над женщинами

25.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию (особенно по поводу домашнего насилия) выросло в пять раз. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, которое, к сожалению, остается одним из самых распространенных и трудно искоренимых нарушений прав человека. Под насилием над женщинами понимается не только избиение и сексуальное домогательство, но также недоступность образования, психологический прессинг, торговля людьми. Во многих городах мира сегодня исторические здания и памятники подсвечены оранжевым светом как напоминание об этой проблеме.

 
 
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В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию...
 
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