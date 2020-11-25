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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН: За время пандемии выросло число случаев насилия над женщинами В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию...

В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию (особенно по поводу домашнего насилия) выросло в пять раз. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, которое, к сожалению, остается одним из самых распространенных и трудно искоренимых нарушений прав человека. Под насилием над женщинами понимается не только избиение и сексуальное домогательство, но также недоступность образования, психологический прессинг, торговля людьми. Во многих городах мира сегодня исторические здания и памятники подсвечены оранжевым светом как напоминание об этой проблеме.