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Жителю Мозыря, изготовившему более тысячи ежей, предъявлено обвинение

25.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на действия Запада уже иммунитет. Подозреваемый 40-летний житель Мозыря изготовил тысячи ежей, чтобы использовать их против транспорта милиции. В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела о приготовлении к участию в массовых мероприятиях. Мужчина, по данным СК, в июле-августе этого года изготовил металлические конструкции, которые в последующем планировал передать другим людям для повреждения автомобильных шин спецтранспорта. Кроме того, следователи установили, что этот мужчина был администратором деструктивного телеграм-канала и участником чата, в котором искал сообщника для перевозки ежей в Минск. На сообщение отреагировал 32-летний мужчина, который согласился перевезти их в столицу. Сразу после передачи ежей 40-летнего перевозчика задержали.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:   "При проведении следственного эксперимента установлено, что при броске ежа с различного расстояния и под различными углами конструкция всегда становится поражающим элементом вверх. Замеры показали, что общая длина выставленных конструкций перекрывает расстояние в 77,5 метра. Главным следственным управлением Следственного комитета расследование завершено. Мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей".

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на действия Запада уже иммунитет. Подозреваемый 40-летний житель Мозыря изготовил тысячи ежей, чтобы использовать их против транспорта милиции. В...
 
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