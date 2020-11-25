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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За свои слова и действия придется отвечать МВД сообщает о задержании юноши, который в ноябре разместил в районном чате телеграм-канала данные о сотрудниках милиции, а также призывал к расправе над ними....

МВД сообщает о задержании юноши, который в ноябре разместил в районном чате телеграм-канала данные о сотрудниках милиции, а также призывал к расправе над ними. Парень сейчас подозреваемый по уголовному делу за угрозу применения насилия в отношении правоохранителя.