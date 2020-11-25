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За свои слова и действия придется отвечать

25.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МВД сообщает о задержании юноши, который в ноябре разместил в районном чате телеграм-канала данные о сотрудниках милиции, а также призывал к расправе над ними. Парень сейчас подозреваемый по уголовному делу за угрозу применения насилия в отношении правоохранителя.
 
 
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МВД сообщает о задержании юноши, который в ноябре разместил в районном чате телеграм-канала данные о сотрудниках милиции, а также призывал к расправе над ними....
 
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