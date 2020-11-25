ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге не может идти речи

25.11.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подобные радикальные методы далеко не верхушка айсберга. Вспомнить хотя бы недавние взрывы автомобилей в Гродно. Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге не может идти речи. Так считают и в этом чате. На просьбу взглянуть на вещи здраво, услышать тех, кто торопится на учебу, работу, в поликлинику, пользователю с таким предложением посоветовали пойти куда подальше и лишь ответили, что "в чате не принято писать такие вещи". Действительно. Только революция, терроризм и хардкор. Это все, что нужно знать о мирных протестующих и каком-то вменяемом общении.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные радикальные методы далеко не верхушка айсберга. Вспомнить хотя бы недавние взрывы автомобилей в Гродно. Когда цель - террор населения, ни о каком диалоге...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика