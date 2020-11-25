Признание врача и прослушка разговоров: СТВ показал спецрепортаж, посвященный Роману Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Задержанный по делу о разглашении медтайны врач-анестезиолог больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин заявил, что полностью признает свою вину. Видеопризнание было показано в эфире СТВ в репортаже Григория Азаренко, посвященном событиям, которые происходили после смерти Романа Бондаренко.



Скриншот видео

— За последние дни я много для себя осознал и понял, обдумал. Хочу добровольно сказать, что я полностью признаю свою вину, готов понести законное наказание. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации.

Артем Сорокин на камеру также говорит, что на него не оказывается никакого давления, его интересы защищает адвокат, и просит коллег «не политизировать ситуацию», это его необдуманный шаг и сам он не революционер.

— Единственное чего я хочу — вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу. Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь от них в данной ситуации: ребята, занимайтесь своим делом, своей работой, не лезьте в политику.

Он также добавляет, что чувствует и свою вину в том, что столько людей стали выходить на акции после смерти Романа Бондаренко: «мой шаг вызвал такой резонанс в обществе и так негативно сказался на ситуации в стране». При этом Сорокин нигде не говорит, что сведения, которые он передал журналистке, были недостоверными.

В сюжете подчеркивается, что врач совершил должностное преступление «поддавшись уговорам Борисевич».



Скриншот видео

— Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащие информацию, составляющие врачебную тайну. А именно: сведения о диагнозе пациента, о результатах медицинских исследований и другие, — говорит заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско.

Дыско также заявляет, что «опубликованные в сети интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко оформлены в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента».

— В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствуют результаты исследования других биологических средств на содержание этанолов, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь.

В сюжете звучат записи прослушки телефонных разговоров, в том числе, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко.

«Активисты, журналисты, правозащитники и прочая рать цветной революции», заявляет Азаренок, хотели сделать из вдовы Романа Бондаренко нового символа оппозиции, а «Роману готовили роль нового Флойда». Хотя, по его словам, Роман погиб «в бытовой драке».