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Срок действия истекших справок и документов продлен на полгода
25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В период непростой эпидемобстановки, чтобы сократить количество посещений населением госорганов и снизить нагрузку для сотрудников, сегодня приняты следующие меры.
Для юридических и физических лиц срок действия справок, которые истекают с 10 ноября этого года по 10 мая следующего, продлевают на полгода. Указ сегодня подписал президент. Перечень документов и наименование административных процедур будут определены постановлением Совета Министров. Ожидается, что туда войдут выдачи медсправки о состоянии здоровья, паспорта и водительские удостоверения.
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В период непростой эпидемобстановки, чтобы сократить количество посещений населением госорганов и снизить нагрузку для сотрудников, сегодня приняты следующие...
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