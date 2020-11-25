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Срок действия истекших справок и документов продлен на полгода

25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В период непростой эпидемобстановки, чтобы сократить количество посещений населением госорганов и снизить нагрузку для сотрудников, сегодня приняты следующие меры.

Для юридических и физических лиц срок действия справок, которые истекают с 10 ноября этого года по 10 мая следующего, продлевают на полгода. Указ сегодня подписал президент. Перечень документов и наименование административных процедур будут определены постановлением Совета Министров. Ожидается, что туда войдут выдачи медсправки о состоянии здоровья, паспорта и водительские удостоверения.

 
 
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В период непростой эпидемобстановки, чтобы сократить количество посещений населением госорганов и снизить нагрузку для сотрудников, сегодня приняты следующие...
 
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