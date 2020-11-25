А. Малькевич: Россия и Беларусь должны разработать совместный проект по борьбе с фейками и кибербуллингом

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Информационные атаки сейчас один из главных инструментов дестабилизации обстановки. Кибербуллинг, травля и призывы к беспорядкам в Интернете - одна из основных угроз безопасности как в Беларуси, так и в России.



Нашим странам в рамках Союзного государства необходимо бороться с этим сообща на законодательном уровне.



Отсутствие анонимности в Сети поможет контролировать всевозможные вбросы и фейковые новости, за распространение которых теперь придется нести ответственность. Послушаем мнение эксперта.

Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: "Мы в Общественной палате РФ сформулировали 12 новых информационных угроз для гражданского общества, а потом число выросло до 15. Там все это прописано: и про фейки, и про отсутствие законодательства, регулирующего клевету, оскорбления, травлю, так называемый кибербуллинг, анонимность в Сети, отсутствие профильных дисциплин в школах, вузах, которые бы учили информационной безопасности, интернет-гигиене. Это все нужно делать. И мы готовы свои наработки передавать отдельным регионам, коллегам в Минске. Давайте попробуем сделать пилотный проект. Если мы эти вещи не будем решать, страшно представить. Бесконтрольность вбросов, сознательные провокации, которые осуществляются в чатах, различных телеграм-каналах - это как селевая лавина, которую столкнули, и пошла волна. Дальше она вовлекает все новых и новых жертв, и остановить ее с каждым днем будет все сложнее, потому что анонимы чувствуют свою безнаказанность. Сегодня они планируют свести счеты с кем-то одним, потом другим, третьим, а дальше любой человек, который не нравится этой банде, шайке непонятных людей, превращается в жертву травли виртуальной и угроз абсолютно реальных. Значит мы должны наше законодательство приводить в соответствие с требованием времени".