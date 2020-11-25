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Уголовное дело за хулиганство

25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И еще одно задержание, на этот раз двоих мужчин, которые установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Один из фигурантов рассказал, что идея по созданию подобных кукол зародилась в чате телеграм-канала. Желающие должны были на деревянные кресты надеть одежду и приклеить фотографии с высокопоставленными лицами.

Александр Савончик, замначальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД г. Минска: "Для большей эффективности минчанин предложил надеть милицейскую форму, которая у него осталась от родственника. Вскоре было принято решение собраться во дворе и реализовать задуманное. Пока неизвестные вывешивали на забор БЧБ флаг и надевали форму на чучело, минчане отправились контролировать обстановку на случай появления милиции".


Вот только наказание за подобные деяния грозит не детское. Теперь в отношении двоих минчан возбуждено уголовное дело за хулиганство. Оперативники устанавливают остальных участников провокации.

 
Теги: Минск
 
 
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И еще одно задержание, на этот раз двоих мужчин, которые установили манекены должностных лиц на фоне бело-красно-белого флага. Один из фигурантов рассказал, что...
 
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