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Детский сад открылся в Славгороде

25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок получили сегодня жители Славгорода. Открылся детский сад в молодом и быстро растущем микрорайоне. Комфортные теплые спальни, игровые, музыкальный и спортивный залы. Одновременно заниматься в детском саду смогут четыре группы ребят. Государственные инвестиции составили 3 с половиной миллиона рублей. Инклюзивность - одна из особенностей сада, который теперь смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Кстати, построен объект по просьбе жителей райцентра.

"Услышали нашу просьбу, не оставили без внимания и построили для нас замечательный детский сад, куда детки будут ходить с удовольствием. Очень удобно, в шаговой доступности. Привели, не беспокоимся, все рядом. Очень довольны, очень все красиво. Спасибо всем большое".

Сергей Михалюта, председатель Славгородского райисполкома: "На следующий год у нас не менее амбициозные планы - это и реконструкция, и модернизация нашей больницы, которая была построена в 1975 году. Мы уже сейчас проводим торги по капремонту двух школ, одна в сельской местности - агрогородок Лопатичи. Вторая в городе - средняя школа № 2".

Жители агрогородка Холмы Краснопольского района стали участниками торжественной церемонии пуска природного газа. Теперь еще почти сотню домов смогут перевести на использование экологически чистого топлива.

 
 
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Подарок получили сегодня жители Славгорода. Открылся детский сад в молодом и быстро растущем микрорайоне. Комфортные теплые спальни, игровые, музыкальный и...
 
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