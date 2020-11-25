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Новые требования к дискаунтерам в Беларуси вступают в силу 27 ноября
25.11.2020 22:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые требования к дискаунтерам на рынке Беларуси разработало Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Они вступают в силу 27 ноября. Сейчас такие магазины - и продуктовые, и продовольственные - активно открываются. Покупателей же волнует, всегда ли за дверями территории низких цен товары продают действительно дешевле, чем в магазинах у дома? МАРТ урегулировал и этот вопрос. Теперь, чтобы считаться дискаунтером, нужно соблюдать определенные условия.
В течение месяца магазинам нужно посмотреть, попадают ли они под новые критерии регулятора и определиться с формой своей работы на рынке.
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Новые требования к дискаунтерам на рынке Беларуси разработало Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Они вступают в силу 27 ноября. Сейчас такие...
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