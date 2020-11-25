Новые требования к дискаунтерам в Беларуси вступают в силу 27 ноября

Источник материала: БT

Новые требования к дискаунтерам на рынке Беларуси разработало Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Они вступают в силу 27 ноября. Сейчас такие магазины - и продуктовые, и продовольственные - активно открываются. Покупателей же волнует, всегда ли за дверями территории низких цен товары продают действительно дешевле, чем в магазинах у дома? МАРТ урегулировал и этот вопрос. Теперь, чтобы считаться дискаунтером, нужно соблюдать определенные условия.

В течение месяца магазинам нужно посмотреть, попадают ли они под новые критерии регулятора и определиться с формой своей работы на рынке.