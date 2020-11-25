Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности

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В том, что спорт должен оставаться вне политики, убежден и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Сегодня он посетил НОК Беларуси, чтобы подписать обращение к международному сообществу. Из-за рубежа звучат призывы ввести санкции по отношению Беларуси уже на ближайшей Олимпиаде и лишить нашу делегацию национального флага на Играх в Токио. Категорически с этим не согласны не только ветераны, но прежде всего действующие атлеты.



Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.