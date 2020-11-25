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Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности
26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В том, что спорт должен оставаться вне политики, убежден и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Сегодня он посетил НОК Беларуси, чтобы подписать обращение к международному сообществу. Из-за рубежа звучат призывы ввести санкции по отношению Беларуси уже на ближайшей Олимпиаде и лишить нашу делегацию национального флага на Играх в Токио. Категорически с этим не согласны не только ветераны, но прежде всего действующие атлеты.
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В том, что спорт должен оставаться вне политики, убежден и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Сегодня он посетил НОК Беларуси,...
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