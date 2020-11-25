Информационная война. Разжечь костер ненависти

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Конечно, за эти месяцы мы, к сожалению, привыкли к информационной войне, к тому, что нас просто забрасывают фейками, не утруждаясь проверкой фактов и уж тем более последующим опровержением. Цель у таких вбросов одна - как можно ярче разжечь костер ненависти, есть даже четкие сроки - к выходным. Причем сегодня "невероятные" "мирные гуляки" уже не брезгуют ничем. Ни жизнь человека, ни даже память не имеют значения. Вот уж действительно ничего святого.



Так случилось и на прошлой неделе. Множеством домыслов обросла трагическая история со смертью Романа Бондаренко. Эмоций было много. Это и понятно. Для родных это невосполнимая утрата. Но, к сожалению, горе людей некоторые решили использовать в своих корыстных, низких целях. Время, которое родственники и мать погибшего в драке во дворе парня могли и должны были провести, смиряясь со своим горем, в скорби, было цинично использовано.



Цели страшные. Разжечь между нами, белорусами, вражду, спровоцировать насилие, вывести толпу, раскачать ее подготовленными людьми и бросить на своих же. И здесь уже не важны чувства матери. Здесь в ход идут любые методы. Как вороны вокруг семьи погибшего Романа Бондаренко кружили люди. Есть ли здесь сочувствие и сострадание? Домыслы и слухи о состоянии парня множились, якобы подтверждаемые медицинскими документами.



Как врач, представитель одной из самых гуманных профессий, вместо выполнения профессиональных обязанностей стал срочно связываться с журналистом? Говорить об этом без боли невозможно. Разбираться в этой истории было по-человечески тяжело. Но необходимо. Наши коллеги провели расследование. И мы должны, мы обязаны прежде всего перед собой и перед нашими зрителями показать это в эфире.



Все тайное должно стать явным. Сегодня мы узнаем, что же стояло за вакханалией после смерти молодого человека, кто не давал матери похоронить сына по-христиански.

Рассказывает Григорий Азаренок (подробности в видео).



