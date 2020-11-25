Ярмарка вакансий для молодежи в формате онлайн пройдет завтра в Минске

Источник материала: БT

Работа в свободное от учебы время. Онлайн-ярмарка вакансий для молодежи пройдет завтра в Минске. Свои вакансии представят 7 организаций столицы, среди которых Минский автомобильный завод, Минсктранс, водоканал. Организации предлагают более 600 вакансий. Соискатель сможет не только ознакомиться с предложением, но и задать вопрос в онлайн-чате по поводу того варианта, который заинтересовал. Дополнительно можно оставить резюме и свои контакты, чтобы работодатель мог связаться с тем, кто ищет работу.

Такие ярмарки организуются еженедельно по четвергам. С начала года на электронном сайте было заявлено около 22 тысяч вакансий, а посетили ресурс в интернете более 16 тысяч соискателей.