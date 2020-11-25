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Ярмарка вакансий для молодежи в формате онлайн пройдет завтра в Минске
26.11.2020 16:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работа в свободное от учебы время. Онлайн-ярмарка вакансий для молодежи пройдет завтра в Минске. Свои вакансии представят 7 организаций столицы, среди которых Минский автомобильный завод, Минсктранс, водоканал. Организации предлагают более 600 вакансий. Соискатель сможет не только ознакомиться с предложением, но и задать вопрос в онлайн-чате по поводу того варианта, который заинтересовал. Дополнительно можно оставить резюме и свои контакты, чтобы работодатель мог связаться с тем, кто ищет работу.
Такие ярмарки организуются еженедельно по четвергам. С начала года на электронном сайте было заявлено около 22 тысяч вакансий, а посетили ресурс в интернете более 16 тысяч соискателей.
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Работа в свободное от учебы время. Онлайн-ярмарка вакансий для молодежи пройдет завтра в Минске. Свои вакансии представят 7 организаций столицы, среди которых...
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