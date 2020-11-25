Завтра возможны туман и гололед на дорогах

Источник материала: БT

Завтра автоводителям надо быть особенно внимательными. А тем, кто не сменил летнюю резину на зимнюю, советуем по возможности отказаться от поездок на длинные дистанции. Завтра, 26 ноября, в отдельных районах возможны туман и слабый гололед на дорогах. Вообще погода четверга обещает быть облачной с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в течение ближайших суток будет колебаться от 0 до плюс 6. А ночью по западной половине страны при прояснениях ожидается минус 1-5 градусов, что делает опасными покрытие дорог.

К концу недели температура воздуха начнет снижаться. В пятницу ожидается мокрый снег. Днем от плюс 3, ночью до минус 2. Выходные также опасны для автолюбителей. Дороги будут скользкие. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха будет около 0, а ночью столбики термометров за окнами опустятся до минус 2 градусов.