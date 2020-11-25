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Cуд Гомеля вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил милиционера ногой в лицо

26.11.2020 19:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня суд Гомеля вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил милиционера ногой в лицо. В августе мужчина оскорблял и бросал бутылки в правоохранителей, которые проходили мимо его окна. Во время задержания пьяный дебошир оказал сопротивление. До этого фигурант уже имел проблемы с законом из-за вымогательства и незаконного оборота наркотиков. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в отношении сотрудника милиции". Обвиняемый свою вину так и не признал. Приговор - 5 лет колонии общего режима.

Светлана Мороз, помощник прокурора г. Гомеля: "Обращаясь ко всем гражданам, хотелось бы еще раз напомнить о необходимости соблюдения законов, недопустимости применения насилия и совершения других правонарушения и преступлений, поскольку с принципом неотвратимости ответственности виновные будут привлечены к ответственности за совершенные ими деяния".

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня суд Гомеля вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил милиционера ногой в лицо. В августе мужчина оскорблял и бросал бутылки в...
 
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