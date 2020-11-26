Правозащитники признали политзаключенным минчанина, которому грозит до 10 лет за надпись «Не забудем»

Источник материала: Tut.by

Жителя Минска Игоря Самусенко белорусские правозащитники признали политическим заключенным. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», минчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).



Одна из надписей на мемориале возле «Пушкинской», 7 сентября 2020. Фото: читатель TUT.BY

— Нанесение на асфальт надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийство Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, которые происходят в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом ее нанесения было высказывание мнения на данные общественно значимые темы.

По мнению правозащитников, «такая форма высказывания мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями».

Они напоминают, что каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, в том числе устно, письменно или через средства печати, художественные формы и иными средствами по своему выбору.

— Обвиняемый не посягал на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожал их. Сама надпись не содержит нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по приметам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим приметам, — говорится в заявлении. Правозащитники также отмечают, что надпись «Не забудем» на асфальте не могла привести к значительному повреждению или уничтожению дорожного покрытия и материальный вред от нее явно носил символический характер.

Правозащитники требуют незамедлительно освободить Игоря Самусенко, прекратить его уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных и остановить политические репрессии в стране.

Ч.2 ст. 218 — Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Ч.2 ст. 339 — Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), -наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.