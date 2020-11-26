Поезда метро планируют обновить в Минске - рассказываем, когда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. В минском метро старые поезда на первой и второй линиях постепенно заменят на новые.

Несколько новых электропоездов уже использовались на Автозаводской линии и на новой третей ветке метро. Постепенно обновят и другие составы: разработан план закупки до 2025 года.

Как рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб, большинство поездов белорусского метро были выпущены еще в советское время, их эксплуатационный ресурс постепенно подходит к концу. Это российские электропоезда Мытищинского и Санкт-Петербургского заводов. Постепенно их начали заменять на более новые, экономичные и безопасные.

В январе 2017 года Минский метрополитен подписал договор со "Штадлер Минск" на поставку 10 поездов: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. Часть из них передали в 2019 году , оставшиеся – в этом. Сначала все составы проходили обкатку. Оценить новые комфортные составы на Автозаводской линии пассажиры подземки могли минувшей зимой.

Сейчас на новой третей ветке – "Зеленолужской" - курсируют 6 четырехвагонных составов, на второй – "Автозаводской" - 4 пятивагонных.

"До 2025 года планируется приобрести 12 пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и 7 четырехвагонных поездов для третьей линии", - приводит агентство "Минск-Новости" слова Дроба.

Строительство нового участка метро – Зеленолужской ветки – началось в октябре 2013 года. Четыре новые станции торжественно открыл Александр Лукашенко 6 ноября. Тогда он предложил продлить ветку в северном направлении, где должен появиться "умный город" от арабского инвестора.

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