﻿ Поезда метро планируют обновить в Минске - рассказываем, когда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поезда метро планируют обновить в Минске - рассказываем, когда

26.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. В минском метро старые поезда на первой и второй линиях постепенно заменят на новые.

Несколько новых электропоездов уже использовались на Автозаводской линии и на новой третей ветке метро. Постепенно обновят и другие составы: разработан план закупки до 2025 года.

© Photo : Минский метрополитен
Все красиво: как минчане оценили новые станции метро

Как рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб, большинство поездов белорусского метро были выпущены еще в советское время, их эксплуатационный ресурс постепенно подходит к концу. Это российские электропоезда Мытищинского и Санкт-Петербургского заводов. Постепенно их начали заменять на более новые, экономичные и безопасные.

В январе 2017 года Минский метрополитен подписал договор со "Штадлер Минск" на поставку 10 поездов: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. Часть из них передали в 2019 году, оставшиеся – в этом. Сначала все составы проходили обкатку. Оценить новые комфортные составы на Автозаводской линии пассажиры подземки могли минувшей зимой.

Сейчас на новой третей ветке – "Зеленолужской" - курсируют 6 четырехвагонных составов, на второй – "Автозаводской" - 4 пятивагонных.

"До 2025 года планируется приобрести 12 пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и 7 четырехвагонных поездов для третьей линии", - приводит агентство "Минск-Новости" слова Дроба.

Строительство нового участка метро – Зеленолужской ветки – началось в октябре 2013 года. Четыре новые станции торжественно открыл Александр Лукашенко 6 ноября. Тогда он предложил продлить ветку в северном направлении, где должен появиться "умный город" от арабского инвестора.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство составов белорусского метро были выпущены еще в советское время, их ресурс подходит к концу.
 
Новости дня
Новости общества
 
Малкина: пенсии в ЕАЭС можно будет получать на родине и в других странах союза 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика