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Поезда метро планируют обновить в Минске - рассказываем, когда
26.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. В минском метро старые поезда на первой и второй линиях постепенно заменят на новые.
Несколько новых электропоездов уже использовались на Автозаводской линии и на новой третей ветке метро. Постепенно обновят и другие составы: разработан план закупки до 2025 года.
© Photo : Минский метрополитен
Как рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб, большинство поездов белорусского метро были выпущены еще в советское время, их эксплуатационный ресурс постепенно подходит к концу. Это российские электропоезда Мытищинского и Санкт-Петербургского заводов. Постепенно их начали заменять на более новые, экономичные и безопасные.
В январе 2017 года Минский метрополитен подписал договор со "Штадлер Минск" на поставку 10 поездов: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. Часть из них
Сейчас на новой третей ветке – "Зеленолужской" - курсируют 6 четырехвагонных составов, на второй – "Автозаводской" - 4 пятивагонных.
"До 2025 года планируется приобрести 12 пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и 7 четырехвагонных поездов для третьей линии", - приводит агентство
Строительство нового участка метро – Зеленолужской ветки – началось в октябре 2013 года. Четыре новые станции
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Большинство составов белорусского метро были выпущены еще в советское время, их ресурс подходит к концу.
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