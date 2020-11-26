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Малкина: пенсии в ЕАЭС можно будет получать на родине и в других странах союза
26.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"В настоящее время мы ждем действий республики Казахстан, надеемся, что до конца года это соглашение вступит в силу, ― сказала она.
До сих пор из-за различий пенсионных систем стран ЕАЭС пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах, отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.
"К примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в РФ не получал. После вступления документа в силу трудящиеся в союзе будут получать пенсию за период работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС", ― привела пример Малкина.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом каждая из стран будет рассчитывать и назначать пенсию в соответствии с национальным законодательством, добавила Малкина.
Еще одним важным моментом является то, что для получения пенсии необходимо проработать в одном государстве ЕАЭС не менее 1 года. Благодаря соглашению, граждане смогут получать пенсии, заработанные в любой точке союза, подытожила Малкина.
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