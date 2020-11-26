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Малкина: пенсии в ЕАЭС можно будет получать на родине и в других странах союза 

26.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Общество
Малкина: пенсии в ЕАЭС можно будет получать на родине и в других странах союза

Sputnik
Соглашение о пенсионном обеспечении ЕАЭС может вступить в силу до конца года
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в государствах ЕАЭС было не так давно ратифицировано Российской Федерацией, ранее это соглашение было ратифицировано Беларусью, Арменией и Кыргызстаном, сказала Малкина. 

"В настоящее время мы ждем действий республики Казахстан, надеемся, что до конца года это соглашение вступит в силу, ― сказала она. 

До сих пор из-за различий пенсионных систем стран ЕАЭС пенсионные права трудящихся формировались не во всех странах, отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"К примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в РФ не получал. После вступления документа в силу трудящиеся в союзе будут получать пенсию за период работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС", ― привела пример Малкина. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель ЕАЭС привела пример: гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу соглашения проработает 5 лет в России, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане и оставшееся время на родине в Армении, будет получать пенсию сразу от четырех стран, от каждой ― за конкретный период работы.

При этом каждая из стран будет рассчитывать и назначать пенсию в соответствии с национальным законодательством, добавила Малкина.

Еще одним важным моментом является то, что для получения пенсии необходимо проработать в одном государстве ЕАЭС не менее 1 года. Благодаря соглашению, граждане смогут получать пенсии, заработанные в любой точке союза, подытожила Малкина.

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