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Действие просроченных справок и документов продлили из-за коронавируса
26.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. На полгода продлевается срок действия справок и документов, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая следующего, говорится в новом указе президента, размещенном на Национальном правовом портале.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Аналогичный указ хорошо показал себя во время первой волны
По новому указу, если срок действия справки истекает 1 декабря, то автоматически она будет действительна еще следующие 6 месяцев – до 1 июня 2021 года.
Полный перечень документов будет определен постановлением Совмина. По планам, в список войдут медицинские справки о состоянии здоровья, водительские удостоверения, паспорт и многое другое.
Такая мера поможет сократить число личных визитов госорганов при оформлении документов, что нынешних эпидемиологических условиях крайне важно, и снизить документооборот.
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Некоторые документы будут действовать дольше и продлеваться автоматически, чтобы в пандемию коронавируса лишний раз их не обновлять.
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