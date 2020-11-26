Новый детский сад открыли в Славгороде. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В Славгороде открыли новый детский сад на 75 мест. Это четвертый садик в городе. Он рассчитан на 75 мест.





Садик открыли в новом микрорайоне на улице Калинина. Тут планируют открыть интегрированную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи.























