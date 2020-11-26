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Новый детский сад открыли в Славгороде. Вот как он выглядит
26.11.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Славгороде открыли новый детский сад на 75 мест. Это четвертый садик в городе. Он рассчитан на 75 мест.
Садик открыли в новом микрорайоне на улице Калинина. Тут планируют открыть интегрированную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи.
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Это четвертый по счету садик в райцентре.
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