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Лавров встречается с Макеем и Лукашенко. Что еще происходит в Беларуси 26 ноября
26.11.2020 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о том, что происходит сегодня в Беларуси. Главное событие — встреча главы МИД России Лаврова с Макеем и Лукашенко.
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В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о том, что происходит сегодня в Беларуси. Главное событие - встреча главы МИД России Лаврова с Макеем и...
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