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А. Мироненко: Замедлить скорость распространения COVID-19 можно при появлении коллективного иммунитета

26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рекорды по числу заражений регистрируются в разных регионах мира. Замедлить скорость распространения болезни можно при появлении коллективного иммунитета, считает профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко.

 
 
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Рекорды по числу заражений регистрируются в разных регионах мира. Замедлить скорость распространения болезни можно при появлении коллективного иммунитета,...
 
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