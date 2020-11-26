|
А. Мироненко: Замедлить скорость распространения COVID-19 можно при появлении коллективного иммунитета
26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Рекорды по числу заражений регистрируются в разных регионах мира. Замедлить скорость распространения болезни можно при появлении коллективного иммунитета, считает профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А. Мироненко: Замедлить скорость распространения COVID-19 можно при появлении коллективного иммунитета
Рекорды по числу заражений регистрируются в разных регионах мира. Замедлить скорость распространения болезни можно при появлении коллективного иммунитета,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)