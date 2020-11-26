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Годовщину битвы на Березине вспоминают сегодня в Борисове

26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сражение между русскими и французскими войсками, начавшееся 26 ноября 1812 года, продлилось три дня и закончилось крахом армии Наполеона и бегством французского императора. Это событие, вошедшее в учебники истории многих стран, стало темой международного военно-исторического фестиваля, который много лет проводился в Борисове. В этом году из-за пандемии форум отменили. Дату отметили камерно: в Борисовской библиотеке организовали тематическую экскурсию и выставку военно-исторической миниатюры.

Теме Отечественной войны 1812 года посвящен мемориальный зал Борисовской центральной библиотеки. В экспозиции - коллекция документов и книг, образцы формы русских и французских воинов, копии оружия тех времен.

 
 
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Сражение между русскими и французскими войсками, начавшееся 26 ноября 1812 года, продлилось три дня и закончилось крахом армии Наполеона и бегством французского...
 
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