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Продолжает прием граждан верхняя палата парламента
26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Столбцовский район выедет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко.
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Сегодня в Столбцовский район выедет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко.
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