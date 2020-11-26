|
Белорусы - за мир и стабильность
26.11.2020 10:29 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В любой ситуации необходимо договариваться мирным путем и сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство. Ведь консолидация общества - это один из признаков зрелого государства. То, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть и сделать это цивилизованно. Об этом говорят жители нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В любой ситуации необходимо договариваться мирным путем и сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство. Ведь консолидация общества - это один...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)