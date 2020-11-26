Жители Дубровно и Витебска угрожали милиционерам в соцсетях

Источник материала: БT

Угрожали сотрудникам милиции в интернете. Жители Витебска и Дубровно подозреваются в онлайн-нападках на сотрудников внутренних дел. Так называемый буллинг неизвестных им пользователям соцсетей устроили вполне себе взрослые люди. Увидев личные данные незнакомых им милиционеров, задержанные решили написать им угрозы. Теперь за маленькую победу в интернете будут отвечать по закону, утверждают в милиции.



Несмотря на извинения и признание своего поступка, житель Дубровно стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по оскорбление представителя власти. В отношении жительницы Витебска проводится проверка. В милиции в очередной раз обращают внимание о недопустимости размещения подобной информации и напоминаем об уголовной ответственности за аналогичные угрозы.





