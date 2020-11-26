МОК начал разбирательство в отношении НОК Беларуси в связи с нарушением прав спортсменов

Официальная процедура начата в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси из-за многочисленных нарушений прав спортсменов.

Решение принято после виртуального консультативного совещания, сообщается на сайте МОК.

В сообщении сказано, что МОК принял решение инициировать официальную процедуру в связи с растущим числом тревожных сообщений, касающихся спортсменов, должностных лиц и спорта в Беларуси. Цель процедуры – рассмотрение соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь.

МОК выразил серьезную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) на заседании 18 ноября не смогла прийти к решению , что делать с проведением в Минске следующего хоккейного чемпионата. Спортивные чиновники не уверены, что болельщики, которые приедут в Минск на мероприятие, будут в безопасности.

«В Беларуси возникают трудности, к которым необходимо относиться серьезно, поскольку существует значительный риск того, что нынешние проблемы в Минске, позиция правительства Латвии (является соорганизатором чемпионата -- Прим.) и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на чемпионат мира-2021», - отметил президент федерации Рене Фазель.

После ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко, при задержании которого во «дворе перемен» видели человека, похожего на председателя ФХБ Дмитрия Баскова, Белорусский фонд спортивной солидарности направил письма в МОК.

«Подтверждаем получение ваших писем и благодарим вас за то, что довели до нашего сведения тревожные сообщения, касающиеся Андрея Кравченко и Дмитрия Баскова», - ответили в комитете. Там заявили, что организация ведет расследование по факту притеснения белорусских спортсменов по политическим причинам.

ЧМ по хоккею должен пройти 21 мая - 6 июня 2021 года в Беларуси и Латвии. После августовских событий и углубления политического кризиса в Беларуси, Ранее Латвия заявила о готовности провести чемпионат у себя, так как проведение его в Беларуси, власти которой вновь стали самыми яркими политическими изгоями на континенте, не может быть реализовано.