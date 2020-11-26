Новое постановление МЧС. Вешать «изделия из горючего текстиля» на фасадах и крышах теперь запрещено

Источник материала: Tut.by

МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений. Теперь на фасадах, крышах и даже на крыльце зданий нельзя размещать изделия из горючего текстиля. Новый пункт утвержден постановлением № 39 от 6 октября, оно опубликовано на Национальном правовом портале .



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Вышло постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 39 от 6 октября 2020 года.

Теперь не допускается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

Это одно из изменений в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.

Любопытно, что это изменение будет прописано в Правилах подпунктом 15.3 — рядом с запретом на применение пиротехники и разведение костров в помещениях.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Нововведение может быть связано с флагами, которые сейчас массово вывешивают на домах. В белорусском КоАП есть статья за нарушение законодательства о пожарной безопасности — 23.56. Санкции по ней для физлица — предупреждение или штраф до 30 базовых величин.