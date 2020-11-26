«В палате по очереди с женой падали в обмороки». История отца, чья дочь перенесла инсульт в 14 лет

Источник материала: Tut.by

В 14 лет у Кати произошло кровоизлияние в мозг — и ее жизнь и жизнь ее семьи изменилась навсегда. Скорая, реанимация, операция — и только через 3 недели родным разрешили увидеть Катю. Александр, отец девушки, вспоминает тот момент со слезами на глазах: его дочь оказалась заперта в своем теле, которым не может управлять. Уже 10 лет идет реабилитация, которая приносит результаты: Катя начинает разговаривать, передвигаться самостоятельно и двигать пораженной стороной. Мы продолжаем проект « Быть папой », в котором рассказываем о мужчинах, чья жизнь отличается от большинства.