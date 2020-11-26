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«В палате по очереди с женой падали в обмороки». История отца, чья дочь перенесла инсульт в 14 лет
26.11.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 14 лет у Кати произошло кровоизлияние в мозг — и ее жизнь и жизнь ее семьи изменилась навсегда. Скорая, реанимация, операция — и только через 3 недели родным разрешили увидеть Катю. Александр, отец девушки, вспоминает тот момент со слезами на глазах: его дочь оказалась заперта в своем теле, которым не может управлять. Уже 10 лет идет реабилитация, которая приносит результаты: Катя начинает разговаривать, передвигаться самостоятельно и двигать пораженной стороной. Мы продолжаем проект «
Если вы хотите помочь Кате и ее семье:
«Яндекс.Деньги» 4100116140682497
Благотворительные счета открыты в ЦБУ 795/510 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП 100 325 912; БИК AKBBBY2X:
— белорусские рубли — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY11AKBB31340000126405120280 в отделении № 795/510/416, бессрочный;
— доллары США — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY12AKBB31340000126275120280 в отделении № 795/510/416, бессрочный;
— российские рубли — транзитный счет BY29AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY24 AKBB31340000120735120264 в отделении № 795/510/264;
— евро — транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY91AKBB31340000120755120264.
Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Шершань Татьяны Викторовны, на лечение и реабилитацию.
Карта Беларусбанка: 4255 1901 2738 0155, срок действия до 08/23
Карта МТБанка: 5351 0412 4273 8357, срок действия до 12/20 на имя Шершань Татьяны Викторовны
Карта Сбербанка (Россия): 5336 6901 0056 6142, срок действия до 05/22
INSTANT CARD
получатель Ангелина Александровна Ш.
«Яндекс.Деньги», номер кошелька
4100116140682497
Пополнение баланса МТС: 8029 553−28−77
WebMoney:
R209741262945 — для российских рублей;
Z329379081732 — для долларов;
B640697244105 — для белорусских рублей;
E135561307845 — для евро.
Контакт для связи: sherhan_angel@mail.ru
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