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На СТВ показали признание врача Сорокина и заявили об алкоголе в крови Бондаренко

26.11.2020 11:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Врач-анестезиолог БСМП Артем Сорокин признал свою вину на СТВ в репортаже пропагандиста Григория Азаренка, посвященном событиям, происходившим после смерти Романа Бондаренко. 

«За последние дни я много для себя осознал и понял, обдумал. Хочу добровольно сказать, что я полностью признаю свою вину, готов понести законное наказание. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации», - сказал он.

На камеру Сорокин сказал, что на него не оказывается никакого давления, у него есть адвокат, который защищает его интересы. Врач признается, что это его необдуманный шаг, а сам он – не революционер, передает tut.by.

Он просит «не политизировать ситуацию», а коллег – заниматься своим делом. Артем Сорокин на камеру сказал, что на него не оказывается никакого давления, его интересы защищает адвокат, и просит коллег «не политизировать ситуацию», это его необдуманный шаг и сам он не революционер.

«Единственное, чего я хочу, - вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу. Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли моих ошибок. Единственная помощь от них в данной ситуации - ребята, занимайтесь своим делом, своей работой, не лезьте в политику», - сказал он.

На передаче присутствовал заместитель генпрокурора Геннадий Дыско, который заявил, что «опубликованные в сети Интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко оформлены в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента».

«Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащие информацию, составляющую врачебную тайну. А именно: сведения о диагнозе пациента, о результатах медицинских исследований и другие», - сказал Дыско.

Он также заявил, что «на момент совершения противоправных действий Екатерина Борисевич не обладала статусом журналиста», так как Мининформ приостановил статус СМИ для TUT.BY.

В сюжете также звучат записи прослушки телефонных разговоров, в том числе, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко.

По словам Азаренка, «активисты, журналисты, правозащитники и прочая рать цветной революции» хотели сделать из вдовы Романа Бондаренко новый символ оппозиции, а «Роману готовили роль нового Флойда». Хотя, по его словам, Бондаренко погиб «в бытовой драке».

История вопроса

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел во «двор перемен», когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка.

В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Об этом позже сказал и Александр Лукашенко. Однако врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК. Документ с нулевыми результатами по алкоголю предоставила и мать погибшего. Таким образом в этот же день белорусские и мировые СМИ уже писали о том, что Бонраденко не был пьян. 

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», - сказал TUT.BY один из врачей БСМП (это был Артем Сорокин). Есть неопровержимые доказательства его слов - в заключении написано, что в крови погибшего - 0 промилле этила в крови. 

В отношении Сорокина Генпрокуратура тут же возбудила уголовное дело - за разгрлашение врачебной тайны. 19 ноября вечером появилась информация, что журналист tut.by Катерина Борисевич задержана

 
 
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Врач-анестезиолог БСМП Артем Сорокин признал свою вину на СТВ в репортаже пропагандиста Григория
 
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