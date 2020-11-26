Теперь официально: на крышах и фасадах зданий запретили размещать флаги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Отныне на фасадах и крышах зданий нельзя вешать изделия "из горючего текстиля", данное постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

МЧС Беларуси внесло изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, они вступают в силу с завтрашнего дня.

В частности, не допускается "размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством".

Вероятно, речь идет о бело-красно-белых флагах, которые сейчас массово вывешиваются в жилых домах. Гражданам также нельзя оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенераторы, курить табачные изделий в постели, выбрасывать их и спички непотушенными из окон, балконов, а также в мусоропроводы и урны.

Сколько тратят МЧС на снятие флагов

В октябре генеральный прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал, в какую сумму обходятся повреждения либо осквернения фасадов зданий, городских конструкций и других объектов коммунальной собственности.

В качестве примера прокурор назвал выезды пожарных служб на демонтаж негосударственной символики. По его словам, только от этих выездов городскими органами МЧС затрачено было порядка 27 тысяч рублей.

Деньги, как отметил прокурор, возмещают председатели товариществ собственников, если таковые имеются. Именно они несут административную ответственность за нарушение правил архитектурных решений фасадов зданий.

Какие еще меры "по наведению порядка" есть в Минске

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на прошлой неделе назвал происходящее в Минске "вакханалией, которую пора прекращать" и заявил о введении дополнительных мер по обеспечению общественного порядка, безопасности и дисциплины в столице.

В список адресов, где теперь особенно пристально следят за "образцовым порядком", попали 44 точки – целые микрорайоны и отдельные дворы.

Теперь эти места патрулируются добровольными дружинами, "дворовые" чаты активно мониторятся на предмет "социальной напряженности", а местные власти должны активно популяризовать и размещать государственную символику.

Sputnik посмотрел , какая работа уже проделана и поговорил с жителями "протестных" дворов о том, почувствовали ли они усиленные меры.

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