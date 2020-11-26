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«Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Католические епископы Беларуси выступили с обращением

26.11.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Католические епископы нашей страны выступили с обращением «к католикам и всем людям доброй воли» в связи с углублением общественно-политического кризиса в Беларуси. Его текст размещен на портале catholic.by.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В опубликованном обращении белорусские католические иерархи отмечают, что наша страна уже четвертый месяц подряд переживает невиданный ранее по масштабу и все более усугубляющийся общественно-политический кризис.

«Насилие не прекращается, продолжает проливаться кровь, общество разделено. Это не предвещает ему счастливого будущего, поскольку, как говорил Христос, дом, разделившийся сам в себе, не устоит (ср. Мф. 12:25)», — говорится в обращении.

В документе содержится призыв церкви мирно разрешить проявившиеся противоречия с помощью диалога «в духе любви к Богу и ближнему, с соблюдением Божиих и человеческих законов». Также католические иерархи заявили о том, что присоединяются к призыву папы римского Франциска к правительствам стран, который был озвучен в сентябре, где он просит власти услышать своих граждан и обеспечить соблюдение прав человека и гражданских свобод.

«При этом мы хотим подчеркнуть, что основная цель Церкви — провозглашать Евангелие ради построения Царства Божия, которое не руководствуется принципами этого мира и не претендует на земную власть. Поэтому Церковь не исполняет государственных функций и не может никем быть использована в политических целях», — отмечается в документе.

Католические епископы нашей страны советуют прислушиваться к словам апостола Павла, поддерживая друг друга и проявляя солидарность для построения единой, а не разделенной Беларуси. Они призывают верующих молиться о скорейшем разрешении кризиса, «ибо блаженны миротворцы и жаждущие справедливости, как говорит Христос».

 
 
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Католические иерархи призвали к мирному разрешению возникших в нашей стране проблем и диалогу, а также отметили, что церковь осуждает насилие и беззаконие.
 
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